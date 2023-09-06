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    23:19, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Кайрат» обыграл «Астану» и вышел в 1/4 Кубка Казахстана по футзалу

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Кайрат» во втором туре группы «C» Кубка Казахстана по футзалу разгромил игроков «Астаны» со счётом - 6:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Игра завершилась в пользу алматинского футбольного клуба «Кайрат». Шесть голов в ворота «Астаны» забили игроки Акбаликов, Алиссон, Дуглас, Педро, Виана, Оразов.

    Ранее действующий чемпион Казахстана по футзалу, алматинский «Кайрат» сыграл с португальской «Брагой» и выиграл турнир по футзалу в Португалии.


    Теги:
    Общество Алматы ФК «Астана» ФК «Кайрат» Спорт Футбол Культура Астана
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