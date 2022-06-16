16 Июня 2022 21:37

«Кайрат» объявил об уходе своего капитана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Кайрат» объявлил о том, что полузащитник сборной Польши Яцек Гуральский покидает алматинский клуб. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФК.

Яцек присоединился к составу «Кайрата» в январе 2020 года. С тех пор хавбек сборной Польши провел в составе «желто-черных» 37 матчей, в числе которых 4 поединка в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА.

В 2020 году Гуральский в составе «Кайрата» завоевал золотые медали чемпионата Казахстана по футболу, а год спустя выиграл Кубок страны.



