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Кайрат Нуртай назначен специальным представителем Президента РК на комплексе «Байконур»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Июня 2022, 14:32
Кайрат Нуртай назначен специальным представителем Президента РК на комплексе «Байконур»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Нуртай Кайрат Ырзакулулы назначен специальным представителем Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нуртай Кайрат Ырзакулович родился в 1982 году в Кармакшинском районе Кызылординской области.

В 2004 году окончил Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева по специальности инженер-механик, в 2006 году окончил университет им. Д. А. Кунаева по специальности юриспруденция, в 2019 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и получил степень магистра государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом департамента кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы. С 2005 по 2006 годы работал ведущим специалистом департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

2006-2014 годы - старший, главный эксперт, консультант, заведующий сектором (корпус А) Канцелярии Президента Республики Казахстан; 2014-2015 годы-государственный инспектор отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан. С 2015 по 2018 годы занимал должность заместителя акима города Шымкент.

В 2018-2019 годах работал первым заместителем акима города Шымкент.

С июля 2021 года занимал должность акима Кармакшинского района Кызылординской области.

Награды:

Медаль «Ерен еңбегі үшін»,

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25жыл»,

Орден «Құрмет»,

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30жыл».

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