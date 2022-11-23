«Кайрат» неприятно удивил на старте элитного раунда Лиги чемпионов

23 Ноября 2022, 23:00

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В первом матче элитного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» в Алматы сыграл с мальтийским клубом «Луксол Сент-Эндрюс», передает ИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кака выставил следующий состав: Деннис, Эдсон, Вилела, Дуглас Жуниор, Кайо Руис — Сериков, Кайо Сезар, Акбаликов, Есенаманов, Диего Фаверо, Турсагулов, Оразов, Игор Шушу.

Несмотря на множество атак казахстанского клуба, который был явным фаворитом, гола в этом поединке болельщики так и не дождались, а главным героем стал вратарь гостей Селио. Итог — 0:0.

Завтра в 21:00 по времени Астаны «Кайрат» сыграет с чешским клубом «Хрудим», который сегодня добыл ничью в поединке с португальской «Бенфикой» — 3:3.

Фото: sports.kz