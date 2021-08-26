«Кайрат» назвал стартовый состав на домашний матч против «Фолы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ответном матче раунда плей-офф Лиги Конференций алматинский «Кайрат» дома сыграл с «Фолой» из Люксембурга. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент стали известны стартовые составы команд:

«Кайрат»: Покатилов, Баньяк, Дугалич, Алип, Вороговский, Оганесян, Абикен, Поляков, Алвеш, Шушеначев, Вагнер Лав;

«Фола»: Эммануэл Кабрал, Грисе, Жилсон Дельгадо, Клейн, Уассьеро, Драгович, Мустафич, Бруну Мендеш, Диого Пиментел, Бутриф, Омосанья.

Игра «Кайрат» — «Фола» начнется в 20:00 по времени Нур-Султана на Центральном стадионе Алматы.

В первом матче «Кайрат» в Люксембурге одержал разгромную победу со счетом 4:1 и теперь имеет высокий шанс впервые в истории пробиться в групповой этап турнира.



