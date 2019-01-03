«Кайрат» начнет подготовку к сезону-2019 в Алматы и сыграет товарищеский матч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-чемпионы Казахстана свой первый предсезонный учебно-тренировочный сбор проведут на своей базе в Алматы. В рамках УТС основная команда ФК «Кайрат» проведет контрольный матч с дублем, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Игра основы с дублерами состоится 19 января на базе «Кайрата». После втягивающего сбора, который пройдет с 5 по 20 января, команда Алексея Шпилевского отправится в Турцию, где будет готовиться к новому сезону с 22 января по 3 февраля.

В рамках турецких УТС «Кайрат» сыграет ряд товарищеских матчей. О соперниках «желто-черных» будет сообщено дополнительно. Пока же известно, что одним из них станет лидер чемпионата Словении «Марибор», с остальными потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры.