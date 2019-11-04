Кайрат Мами возглавил Ассоциацию азиатских конституционных судов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан Кайрат Мами принимает участие во встрече органов конституционного контроля азиатских стран и других мероприятиях, которые проходят в Индонезии 2-5 ноября 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета.

В первый день К.Мами провел двустороннюю встречу с председателем Конституционного Суда Республики Индонезия Анваром Усманом. По итогам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве между Конституционным Советом Казахстана и Конституционным Судом Индонезии. Он призван вывести на новый уровень взаимодействие двух органов в сфере обеспечения верховенства Конституции.

3 ноября состоялось заседание Комитета членов Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (ААСС). В состав организации приняты новые члены – Верховные Суды Индии и Республики Мальдив.

Единогласным решением Конституционный Совет Республики Казахстан избран председателем Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов на предстоящие два года. На заседании также обсуждены вопросы проведения 4-го Конгресса Ассоциации в г. Нур-Султан в следующем году.

4 ноября глава казахстанской делегации участвовал в церемонии открытия 3-го Международного симпозиума Конституционного Суда Индонезии на тему «Конституционный Суд и защита социальных и экономических прав». К участникам форума с приветственным словом обратился вице-Президент Индонезии Мааруф Амин.

В панельных сессиях председатель Конституционного Совета Казахстана выступил с докладом и ознакомил международную юридическую общественность с решениями Совета, касающимися вопросов защиты социально-экономических прав граждан.











