Кайрат Мами принял участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Конституционного Совета Алжира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Конституционного Совета Республики Кайрат Мами принял участие в международной конференции на тему «Конституционное правосудие и защита прав и свобод человека» и других мероприятиях, посвященных 30-летнему юбилею Конституционного Совета Алжирской Народной Демократической Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КС РК.
Данное событие отмечается на государственном уровне и предшествует проведению в этой стране 5-го Конгресса Всемирной конференции по конституционному правосудию, который запланирован в 2021 году.
В числе участников форума руководители государственных структур принимающей страны, председатели конституционных судов и советов зарубежных стран, главы международных организаций и представители деловых и научных кругов Алжира.
В пленарной сессии с приветственным словом к участникам обратился Президент Алжирской Народной Демократической Республики г-н Абдельмаджид Теббун.
Гостям был продемонстрирован документальный фильм о Конституционном Совете Алжира.
В рамках форума состоялись встречи К.Мами с Президентом Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио и руководителями ряда конституционных судов зарубежных стран, в ходе которых были обсуждены вопросы сотрудничества в конституционно-правовой сфере.
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