Кайрат Мами принял участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Конституционного Совета Алжира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Конституционного Совета Республики Кайрат Мами принял участие в международной конференции на тему «Конституционное правосудие и защита прав и свобод человека» и других мероприятиях, посвященных 30-летнему юбилею Конституционного Совета Алжирской Народной Демократической Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КС РК.

Данное событие отмечается на государственном уровне и предшествует проведению в этой стране 5-го Конгресса Всемирной конференции по конституционному правосудию, который запланирован в 2021 году.

В числе участников форума руководители государственных структур принимающей страны, председатели конституционных судов и советов зарубежных стран, главы международных организаций и представители деловых и научных кругов Алжира.

В пленарной сессии с приветственным словом к участникам обратился Президент Алжирской Народной Демократической Республики г-н Абдельмаджид Теббун.

Гостям был продемонстрирован документальный фильм о Конституционном Совете Алжира.

В рамках форума состоялись встречи К.Мами с Президентом Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио и руководителями ряда конституционных судов зарубежных стран, в ходе которых были обсуждены вопросы сотрудничества в конституционно-правовой сфере.