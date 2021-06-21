РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:33, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Кайрат Мами напомнил о важности соблюдения конституционных законов страны

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами выступил на Совместном заседании Палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конституция – фундамент суверенитета и основа независимости, и всех наших достижений. А деятельность Конституционного совета направлена на осуществление контроля за безупречным исполнением данного почитаемого документа, закрепляющего миссию суверенного государства. Оставив позади еще один год, мы сегодня пришли к вам с очередным посланием о состоянии конституционной законности в стране», – сказал Кайрат Мами.

    По его словам, нынешнее послание имеет особое значение.

    «Нынешний год ознаменован 30-летием государственной независимости РК. Все крупные шаги в последовательном строительстве суверенного государства Великой степи осуществлялись в соответствии с принятой 30 августа 1995 года на республиканском референдуме Конституцией РК, которая была инициирована Первым Президентом РК Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым», – отметил спикер.

    «Как отмечает Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, все эти достижения стали возможными благодаря лидерству Елбасы, мудрости и единству нашего народа, кропотливому труду всех соотечественников», – заключил Кайрат Мами.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Парламент Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:31
    Заявление об изнасиловании первоклассника в школе Алматы прокомментировали в Минпросвещения
    Сегодня, 11:26
    Тенге ослабел сразу ко всем основным валютам по итогам сентября
    Сегодня, 11:19
    Девять человек погибли, десятки оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!