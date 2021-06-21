Кайрат Мами напомнил о важности соблюдения конституционных законов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами выступил на Совместном заседании Палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституция – фундамент суверенитета и основа независимости, и всех наших достижений. А деятельность Конституционного совета направлена на осуществление контроля за безупречным исполнением данного почитаемого документа, закрепляющего миссию суверенного государства. Оставив позади еще один год, мы сегодня пришли к вам с очередным посланием о состоянии конституционной законности в стране», – сказал Кайрат Мами.

По его словам, нынешнее послание имеет особое значение.

«Нынешний год ознаменован 30-летием государственной независимости РК. Все крупные шаги в последовательном строительстве суверенного государства Великой степи осуществлялись в соответствии с принятой 30 августа 1995 года на республиканском референдуме Конституцией РК, которая была инициирована Первым Президентом РК Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым», – отметил спикер.

«Как отмечает Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, все эти достижения стали возможными благодаря лидерству Елбасы, мудрости и единству нашего народа, кропотливому труду всех соотечественников», – заключил Кайрат Мами.



