НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами дал оценку законотворческой работе касательно отмены смертной казни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из главных целей Казахстана является всесторонняя защита прав человека. В этом направлении следует обратить внимание на следующее. По обращению Президента Конституционный совет в конце прошлого года дал официальное толкование положения Конституции, регламентирующего вопросы применения смертной казни. Совет отметил, что согласно конституции и общепринятым международным актам, право на жизнь является основной ценностью демократического общества», – сказал Кайрат Мами на совместном заседании палат парламента.

По его словам, основной вопрос об установлении или отказе в уголовном законе от смертной казни, сужение круга таких преступлений оставляет на усмотрение парламента.

«С учетом этих правовых позиций следует завершить работу по гармонизации соответствующих законов с положениями ратифицированного вами второго факультативного протокола к международному пакту «О гражданских и политических правах» направленного на отмену смертной казни. В рамках проводимой работы по модернизации правоохранительной систему необходимо продолжить линии по укреплению конституционной гарантии, прав участников уголовного процесса», – отметил спикер.

«Актуальным является установление общих критериев определения разумных сроков при рассмотрении судами уголовных дел по существу. Следует изучить возможность принятия дополнительных законодательных мер, определяющих условия осуществления компенсации за нарушение разумных сроков, что благоприятно повлияло бы на повышение эффективности судебной защиты деятельности органов уголовного преследования», – заключил Кайрат Мами.



