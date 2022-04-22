Кайрат Кудайберген призывал объединиться вокруг Дикого Армана – прокуратура

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Предварительным расследованием установлено, что задержанный депутат маслихата г. Алматы Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» организовали группу людей для объединения митингующих во время январских событий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.

« 21 апреля 2022 года межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках задержан Кудайберген Кайрат Кудайбергенулы 25.12.1983 года рождения. Задержанный Кудайберген К.К. водворен в ИВС департамента полиции г. Алматы. Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (т.н. «Дикий Арман») организовал сбор людей в гостинице «Казахстан», призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по «ячейкам» по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. После чего собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования перед властью. Данная противозаконная акция, организованная Кудайбергеном–Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести. Организация и участие Кудайбергеном в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице «Казахстан», в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, показаниями очевидцев», - говорится в сообщении прокуратуры города Алматы.

Сегодня стало известно о задержании депутата маслихата города Алматы Кайрата Кудайбергена.