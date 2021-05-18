Кайрат Кожамжаров принял участие в слушаниях Спецкомитета ПА ОБСЕ по противодействию терроризму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялись слушания на тему: «Судебное преследование, реабилитация и реинтеграция иностранных боевиков-террористов: опыт Казахстана». Мероприятие организовано Специальным комитетом ПА ОБСЕ по противодействию терроризму. В нём принял участие сенатор Кайрат Кожамжаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники мероприятия рассказали об основных результатах операций «Жусан» и «Русафа», в том числе о политической и дипломатической работе, проделанной при подготовке таких операций.

Отметим, что Казахстан стал одним из первых государств Центральной Азии, репатриировавших своих граждан из Сирии и Ирака. В 2019 году власти Казахстана провели две операции, по результатам которых в страну были возвращены более 600 наших сограждан, около 400 из них – это дети.

Участники встречи также обсудили вопросы осуществления репатриации, эффективного преследования и реабилитации иностранных боевиков-террористов и членов их семей, а также их беспрепятственной реинтеграции в общество.