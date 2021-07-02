Кайрат Кожамжаров и Гумар Дюсембаев приняли участие в ежегодной сессии ПА ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая проходит в онлайн-формате, состоялось заседание Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На нём сенатор Кайрат Кожамжаров ознакомил коллег с реформами, инициированными Президентом Казахстана и направленными на укрепление механизмов защиты прав человека. В частности, он подробно остановился на законопроекте «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан».

« В документе особое значение уделяется статусу Уполномоченного по правам человека, порядку избрания и принципам его деятельности. Значительно расширяются полномочия Уполномоченного в части восстановления нарушенных прав гражданина, а также вводится функция изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод человека «, - сказал Кайрат Кожамжаров.

На следующий день в работе заседания Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде принял участие сенатор Гумар Дюсембаев.

В своем выступлении депутат затронул вопросы необходимости улучшения состояния окружающей среды и перехода на «зеленую экономику», а также рассказал о мерах, предпринимаемых Казахстаном в данном направлении.

« Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев реализует курс реформ по «озеленению» экономики. В стране принят новый Экологический кодекс. Все эти реформы направлены на решение актуальных экологических проблем и ориентированы на гармонизацию казахстанского законодательства с требованиями стран ОЭСР «, - заявил Гумар Дюсембаев.

Он также обратил внимание участников на инициативу Казахстана по созданию Международного Агентства по биологической безопасности, подотчетного Совету Безопасности ООН.