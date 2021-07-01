Кайрат Келимбетов: Работать больше и тратить меньше – единственная жизнеспособная антикризисная стратегия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 июля 2021 года Глава государства посетил территорию Международного финансового центра «Астана». Под его председательством прошли заседания Высшего совета по реформам и Совета по управлению Центром. Об итогах дня, достижениях и планах на будущее рассказал Управляющий МФЦА, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Кайрат Келимбетов, передает МИА «Казинформ».

– Кайрат Нематович, предлагаю начать с МФЦА. Буквально на днях Центр посетил Елбасы. Какова была цель его визита?

– Визит Елбасы, основателя и главного идеолога проекта «МФЦА», – это всегда особое событие для нас. Нурсултан Абишевич как Почетный председатель Совета по управлению МФЦА регулярно интересуется нашей работой, постоянно держит руку на пульсе. 17 июня мы презентовали ему Годовой отчет за 2020 год и доложились о мерах по адаптации работы Центра к неблагоприятной рыночной конъюнктуре.

– Сегодня прошло очередное заседание Совета по управлению МФЦА. Какие вопросы рассматривались на нем?

– Мы отчитались о ходе реализации Стратегии развития МФЦА до 2025 года, утвержденной на предыдущем заседании Совета. Ключевая задача, стоящая перед Центром в рамках Стратегии, – это выход на региональный уровень, становление в качестве регионального финансового центра.

Мы активно работаем в этом направлении, и пандемия коронавирусной инфекции нам в определенной степени даже помогает. Карантинные ограничения задали тренд на регионализацию, давая возможность старым соседям «перезапустить» отношения, а в отдельных случаях – открыть друг друга заново. Курс МФЦА на региональное лидерство полностью соответствует и этому тренду, и активной политике развития взаимовыгодных добрососедских отношений с другими странами региона, реализуемой высшим руководством Казахстана.

Для реализации всех поставленных перед МФЦА задач нами были инициированы восемь реформ, нашедших отражение в Стратегии. По каждой из них достигнут существенный прогресс благодаря тесному сотрудничеству с Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Еще один важный вопрос повестки заседания Совета по управлению – презентация и утверждение уже упомянутого Годового отчета. По поручению Главы государства, которое он дал на предыдущем заседании Совета по управлению МФЦА 2 июля 2020 года, мы активно работаем над вопросом вывода Центра на самоокупаемость. Мы сократили расходы и при этом добились роста активности участников и экосистемы в целом.

– Каков бюджет МФЦА в 2021 году?

– Бюджетная заявка на 2021 год составляет 11,82 млрд тенге. Дальше – только снижение, сначала до 9,97 млрд тенге в 2022 году, а затем до 9,15 млрд тенге в 2023 году. МФЦА работает все больше, в том числе по линии Агентства по стратегическому планированию и реформам, а запрашивает у государства все меньше, и это, на мой взгляд, единственно верная стратегия в условиях пандемии, карантинных ограничений и жесткой экономии.

– По каким показателям Вы оцениваете рост? Думаю, больше всего читателей интересует привлечение инвестиций, которое неоднократно заявлялось в качестве ключевой задачи МФЦА.

– Объем привлеченных инвестиций составил 4,4 млрд долларов. Из них 3,2 млрд долларов – это прямые инвестиции, 1,2 млрд долларов – портфельные инвестиции. Обращу внимание на то, что эти показатели растут уверенными темпами вопреки влиянию пандемии и карантинных ограничений. Можно сказать, тот уровень, которого мы достигли сейчас, – это только начало большого подъема.

Вообще показателей, свидетельствующих о росте активности, много. Самый простой и наглядный – это, конечно, количество участников. На данный момент в юрисдикции МФЦА зарегистрированы 845 компаний из 53 стран мира, по этому показателю мы идем с существенным опережением графика. По обновленному плану до 2025 года планируется привлечь до 2000 компаний.

– До карантина в экосистеме МФЦА работало чуть больше 400 компаний. С чем Вы связываете более чем двукратный рост в момент, когда, казалось бы, представители бизнеса в прямом смысле «сидели по домам»?

– Коронакризис наглядно продемонстрировал потребность экономики в институтах, подобных МФЦА. По нашим наблюдениям приток участников в экосистему Центра в 2020 году связан, прежде всего, с поиском новых возможностей либо для защиты от неблагоприятной экономической конъюнктуры, либо для быстрого возврата к росту после выхода из кризиса.

Со своей стороны мы приложили все усилия, чтобы максимально упростить регистрацию и работу участников в МФЦА. К примеру, в 2020 году регистрация компаний была полностью переведена в онлайн-формат, ее срок сократился с недели до одного дня. Пользуется широким спросом онлайн-система разрешения споров eJustice, благодаря которой судье, истцу и ответчику не нужно даже приезжать в Нур-Султан.

Как итог, на фоне созданных в МФЦА благоприятных условий для ведения бизнеса деловая активность продолжает расти. Мы тщательно отслеживаем высказывания участников о нашей работе. За последний год их стало больше, участники все чаще позиционируют работу в юрисдикции МФЦА как собственное преимущество.

2020 год, несмотря на сложную ситуацию в отечественной экономике, стал рекордным для МФЦА по объему прямых налогов, выплаченных его участниками, – 5,3 млрд тенге. Налоги – это не только показатель, наглядно демонстрирующий рост активности на площадке, но и один из ключевых факторов, способствующих выходу Центра на самоокупаемость.

– Какие крупные налогоплательщики работают в юрисдикции МФЦА?

– Примером крупнейшего налогоплательщика является компания Aktau Tourism City Ltd., которая занимается развитием туристического кластера на Каспии. Компания решает комплексные задачи, связанные с привлечением иностранных инвестиций, развитием инфраструктуры, созданием высокооплачиваемых рабочих мест в регионе. Все это соотносится с антикризисными мерами, инициированными руководством страны, и вовлечение в их решение участников МФЦА является поводом для особой гордости.

– Как пандемия сказалась на работе Биржи AIX?

– Пандемия коронавируса разнонаправленно повлияла на фондовый рынок по всему миру, и AIX не стала исключением.

С одной стороны, пандемия стимулировала розничных инвесторов открывать брокерские счета и инвестировать в дешевеющие ценные бумаги, с другой стороны, многие компании изменили свои планы по выходу на IPO, особенно это коснулось государственных компаний и бизнеса из отраслей, больше всего пострадавших от пандемии, которые ожидают благоприятную конъюнктуру рынка.

В центральном депозитарии биржи – AIX CSD – в 2020 году тоже открылось 40 тысяч новых счетов инвесторов. При поддержке AIX запущено приложение Tabys, целевой аудиторией которого являются начинающие розничные инвесторы. С его помощью наши сограждане могут c минимальными рисками научиться азам инвестирования. Это позволит сформировать массовую культуру инвестирования и взрастить клиентуру для брокеров. Никаких особых требований к инвесторам приложение не предъявляет, порог входа минимальный – от 6 долларов. В данный момент объем инвестиций в ноты Tabys превысил 1 млн долларов США.

Что касается размещений, то, безусловно, знаковым событием не только для казахстанского, но и международного финансового рынка стало IPO Kaspi.kz. Оно продемонстрировало высокий аппетит зарубежных активов к высокотехнологичным казахстанским компаниям и большой потенциал такого рода IPO.

К другим знаковым размещениям я бы отнес первые в Казахстане «зеленые» облигации, выпущенные АО «ФРП «Даму» в рамках соглашения с ПРООН, а также первые кросс-листинги исламских сукук Катарского международного исламского банка и Исламского банка развития. Кроме того, история первичного и вторичного размещения АО НК «Казатомпром» на AIX – это наглядная история успеха компании, которая с момента размещения почти в три раза увеличила свою рыночную капитализацию.

В общем с ноября 2018 года, когда были запущены первые торги на AIX, через эту площадку было привлечено более 321 млн долларов акционерного и почти 9 млрд долларов долгового капитала.

– Вы упомянули Kaspi.kz, одного из национальных финтех-лидеров. Развиваете ли Вы какие-либо совместные финтех-проекты?

– Мы взаимодействуем с Kaspi.kz по ряду направлений, в том числе по развитию финтех-отрасли. Я бы хотел обратить особое внимание на совместный проект Kaspi.kz, Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА и школы программирования QWANT. Его целью является подготовка большого количества программистов, обученных самым современным технологиям.

Школа QWANT – один из интересных примеров проекта, выросшего в экосистеме МФЦА и самостоятельно генерирующего реальные результаты. По сути, происходит то, к чему мы шли с первых дней создания МФЦА – инициатива в вопросах генерации новых идей и проектов переходит от органов и организаций Центра к участникам. Задачей органов остается создание условий для притока новых участников в экосистему и их постоянного развития.

Еще одним примером проекта, выросшего в экосистеме, является краудфандинговая платформа iKapitalist. С ее помощью отечественные малые и средние предприниматели могут привлекать финансирование от частных лиц после прохождения всесторонних проверок. На днях платформа сообщила о том, что общая сумма выданных займов и выпущенных облигаций для МСБ превысила 2 млрд тенге, при этом все займы были погашены в срок. Я считаю, что это отличный результат, и не могу не порадоваться за успехи наших участников.

Что же касается развития финтеха, то в данный момент мы расширяем это направление – Финтех Хаб превращается в Тех Хаб с целью выйти за рамки финансовой сферы и предоставить посильную помощь всем энтузиастам из всех направлений. Для этого у нас есть все необходимые инструменты – прямые связи с потенциальными инвесторами, инкубационные и акселерационные программы, благоприятные условия развития и масштабирования бизнес-моделей.

Кроме того, на платформе МФЦА открыт Аффилированный центр Четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума. По сути, это информационно-методический шлюз, через который вся страна сможет получить доступ к новейшим политикам и разработкам, связанным с Четвертой промышленной революцией.

– Есть ли ощутимые успехи, связанные с развитием криптовалют? И насколько вообще можно считать стоящими вложения в развитие в криптоиндустрию, учитывая высокую волатильность и откровенный скептицизм некоторых ведущих экспертов? Все мы помним, как буквально месяц назад Пол Кругман со страниц New York Timesнанес очень серьезный удар по имиджу «крипты».

– Я ранее неслучайно говорил об активности участников МФЦА. Важно понимать, что Центр лишь создает условия – регулирование, привлечение инвесторов и экспертизы. И с этими задачами мы успешно справились, причем достаточно давно. К примеру, еще в 2018 году мы разработали Концепцию хранения и обращения криптовалют. Мы не уполномочены заниматься развитием конкретных проектов, например, созданием криптобирж. Но при этом мы готовы оказать необходимую помощь всем энтузиастам.

Что же касается скепсиса по адресу криптовалют, то, на мой взгляд, судьба «крипты» еще очень далека от окончательного решения. Будет еще очень много «за» и «против». И я убежден, что мы должны быть готовы к любому варианту, в том числе к глобальному внедрению криптовалют. Именно поэтому мы создаем все условия для развития криптовалютных проектов в экосистеме МФЦА.

– В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме Вы говорили, что миллениалы голосуют за экологическую повестку дня и что клуб больших инвесторов не будет дальше финансировать «незеленую» экономику. Какие меры по поддержке экологической повестки принимает МФЦА?

– ESG, или ответственное управление, – это не просто модный тренд, а без преувеличения вопрос выживания человечества. С этим пониманием мы создавали в свое время Центр «зеленых» финансов МФЦА. Ему удалось добиться серьезных успехов в вопросах стимулирования экологичного инвестирования.

Разработана Концепция зеленой финансовой системы для Казахстана. Разработаны Правила выпуска зеленых облигаций для Биржи AIX – я уже говорил о первых успешных выпусках. Предложены поправки в Экологический и Предпринимательский кодексы, в их рамках проработаны меры экономического стимулирования бизнеса к использованию «зеленых» финансовых инструментов.

Есть и первые конкретные шаги со стороны потенциальных эмитентов. К примеру, с апреля мы совместно с Евразийским банком развития плотно работаем с акиматом Кызылординской области по вопросу развития «зеленых» проектов.

– В прошлом году «выпускники» МФЦА Ренат Бектуров и Ернур Рысмагамбетов заняли два первых места в Президентском молодежном кадровом резерве. Связано ли повышение победителей до CEO Биржи AIX и CEO Администрации МФЦА соответственно с этим успехом? Подобный пример омоложения управленческих кадров – это разовая акция или стратегический курс?

– Мне глубоко симпатична идея Главы государства о создании ПМКР, потому что это пример реальной меритократии, когда управленческие позиции занимают лучшие из прошедших жесткий отбор. Это четкий сигнал молодым талантам о том, что у них появилась новая возможность для эффективной самореализации на госслужбе.

Мы в МФЦА придерживаемся аналогичной политики. Выражается это, прежде всего, в создании курсов постоянного повышения квалификации для различных уровней сотрудников. Их участники претендуют на кадровые повышения вплоть до вхождения в топ-менеджмент – и, на мой взгляд, это сильнейшая мотивация для саморазвития.

Что же касается омоложения управленческих кадров, то это, безусловно, элемент стратегического видения Центра. Другой ее элемент – это, скажем так, «импортозамещение». Обратите внимание: если на посту CEO Администрации МФЦА казахстанец сменил казахстанца, то на посту CEO AIX казахстанец пришел на смену экспату. Мы благодарны нашим иностранным коллегам за неоценимый вклад в развитие МФЦА и его органов, но мы с первых дней говорили о том, что в перспективе Центром и его органами должны управлять именно казахстанцы – молодые, высокообразованные и мотивированные.

– От МФЦА перейдем к работе госоргана, выросшего на его инфраструктурном фундаменте, – Агентства по стратегическому планированию и реформам. Какие вопросы обсуждались в рамках очередного заседания Высшего совета по реформам?

– «Инфраструктурный фундамент» – это очень точное определение роли МФЦА в становлении АСПИР. На мой взгляд, замечательно, что МФЦА, продукт Институциональных реформ Елбасы, помог запуститься госоргану, который занимается детализацией и методическим сопровождением реформ.

Меньше чем за год проведена масштабная работа по методическому переосмыслению процесса генерации реформ. Разработаны и утверждены обновленная Система государственного планирования, Общенациональные приоритеты, Национальный план развития Казахстана, Концепция развития государственного управления. К слову, СГП «похудела» с 285 до 88 документов. Разработаны процесс утверждения национальных проектов и методика по их разработке, реализации и мониторингу. Разработана и одобрена предварительная концепция Data-driven Government.

Что же касается сегодняшнего заседания, то ключевым пунктом повестки стало рассмотрение и обсуждение национальных проектов. На предыдущем заседании ВСР Глава государства поручил завершить их проработку до второй половины июня 2021 года. Все работы с нашей стороны завершены.

Кроме того, разработана методологическая база отбора проектов – образно выражаясь, реформаторская «бритва Оккама». В соответствии с ней отобраны только те проекты, которые сфокусированы на решении главных задач.

– Что такое национальный проект в двух словах?

– Глава государства заявлял, что национальные проекты должны стать инструментами изменений с конкретными показателями, влияющими на улучшение жизни граждан.

Технически национальный проект – это тактический документ, описывающий конкретную задачу, решение которой критически важно для выполнения Общенациональных приоритетов и требует взаимодействия нескольких государственных органов. У нацпроекта есть четкие сроки, бюджеты и ответственные – по итогам реализации нацпроектов будет оцениваться деятельность ответственных государственных органов и их первых руководителей.

– Как выглядит процесс разработки нацпроектов?

– Разработке нацпроектов предшествовал мониторинг государственных программ Республики Казахстан и анализ их эффективности за 2020 год. 26 февраля 2021 года утверждены Общенациональные приоритеты и Национальный план развития. Затем на их основе был составлен перечень и национальных проектов.

Непосредственно разработка нацпроекта начинается с анализа сферы или отрасли, оценки факторов и тенденций внешней и внутренней сред, SWOT-анализа. По его итогам выявляются риски и разрабатываются стратегии по реагированию на них. Затем определяются задачи, оказывающие наиболее высокий социально-экономический эффект на развитие сферы или отрасли. Затем определяются KPI – показатели результатов, отражающие степень выполнения задач. Затем определяются объем и источники финансирования. Финальный этап – закрепление персональной ответственности.

– Каковы основные критерии нацпроекта? Что может и что не может быть нацпроектом?

– Помимо того, что нацпроект должен основываться на Общенациональных приоритетах и Национальном плане развития, а также соотноситься с целями платформы Партии «Nur Otan», он должен соответствовать четырем основным критериям. Первый – конкретность, получение по итогам реализации измеримого результата при условии выделения достаточных ресурсов. Второй – достижимость заявленного результата в установленные ограниченные сроки. Третий – обеспечение социально-экономического эффекта в масштабах страны, реальное положительное влияние на качество жизни и безопасность граждан. Четвертый – персональная ответственность с одновременным предоставлением полномочий, необходимых для успешной и своевременной реализации проекта.

– Сколько нацпроектов было вынесено на рассмотрение ВСР? Как менялось их количество по ходу разработки?

– На пике активности разработки нацпроектов их количество достигало двадцати, но благодаря разумному использованию уже упомянутой мной «бритвы Оккама» оно сократилось до десяти. Это выражалось, например, в интеграции смежных, узловых задач в один национальный проект, что позволило укрупнить некоторые проекты.

В этом не должно быть ничего удивительного, поскольку госорганы впервые участвовали в разработке нацпроектов в таком режиме. Соответственно, и ошибки носили чисто методический характер – несоответствие критерию значимости, отсутствие описания влияния нацпроектов на повышение качества жизни граждан и рост экономики, слишком большой разброс в стоимости и социально-экономических эффектах. Большинство снятых с работы национальных проектов не имели страновой масштабности. Кроме того, ни один нацпроект, не соответствующий заявленному Главой государства принципу человекоцентричности и не предполагающий конкретное положительное влияние на жизнь казахстанцев, к рассмотрению приниматься не будет.

– Что произошло с нацпроектами по итогу обсуждения 1 июля? Они будут утверждены и приняты в работу?

– Не совсем. По одобренным нацпроектам в июле-августе будет вестись плотное обсуждение с экспертами и общественностью, а также отработка вопросов финансирования. До конца августа перечень национальных проектов будет утвержден указом Главы государства, а сами национальные проекты –постановлением Правительства РК.

– Какие еще вопросы, кроме нацпроектов, рассматривались сегодня?

– На повестке заседания было еще два пункта. Первый – рассмотрение Концепции развитии местного самоуправления. Второй – рассмотрение и утверждение Дорожной карты, составленной по итогам рекомендаций Советника Президента сэра Сумы Чакрабарти.

Сэр Сума продемонстрировал максимальную вовлеченность в процесс генерации реформ и проделал масштабную работу. Он провел более 100 встреч с представителями государственных органов, национальных компаний и международных институтов развития. Итогом стал документ, получивший название Gap analysis. Это очень глубокий анализ пробелов и недоработок, предполагающий при этом еще и стороннюю оценку специалиста, не вовлеченного непосредственно в функционирование государственной системы. Президент высоко оценил эту работу и поручил создать дорожную карту по устранению выявленных командой сэра Сумы недочетов.

Контроль выполнения Дорожной карты будет поделен на три «слоя». Первый – это оперативный мониторинг на ежеквартальной основе. За него отвечает АСПИР. Второй – это сводный мониторинг дважды в год на уровне Администрации Президента РК. Третий – это заслушивание на уровне Премьер-Министра.

– Проводило ли Агентство аналогичный анализ? Фактически это одна из ключевых задач ведомства.

– Разумеется. Работа Агентства в сентябре прошлого года как раз началась с анализа проблем и изучения международного опыта. Мы подготовили для Администрации Президента и Канцелярии Премьер-Министра конкретные рекомендации по пяти направлениям: квазигосударственный сектор, местное самоуправление, система оценки деятельности государственных органов и МИО, алматинская агломерация и деятельность СПК.

Подчеркну, что эту работу нельзя назвать конкурирующей с анализом, проведенным командой сэра Сумы. Это различные точки зрения на одну и ту же проблематику, которые повышают качество принимаемых в итоге управленческих решений.

– На каком этапе в данный момент находится развитие концепции Data-driven Government?

– Так называемый Офис цифрового Правительства, реализующий концепцию Data-driven Government, состоит из четырех блоков. Первый блок – Единый ситуационный центр. В нем в режиме реального времени генерируются конкретные рекомендации для управленческих решений. Второй блок – Аналитический центр мониторинга реформ. Он занимается прогнозированием, сценарным анализом и выработкой протоколов реагирования на те или иные ситуации в экономике. Третий блок – Национальный проектный офис, ведущий оперативный мониторинг исполнения задач. Наконец, четвертый блок – это Центр цифровой трансформации, занимающийся оптимизацией и цифровым обеспечением государственных услуг и бизнес-процессов.

Ведется работа по сбору на одной площадке всех данных – статистики, баз ЦГО и МИО, данных национальных компаний. Для них затем будут разработаны аналитические инструменты, которые существенно упростят принятие решений.

– Как за девять месяцев работы под эгидой АСПИР изменилась работа национальной статистики?

– Мы запустили масштабный реинжиниринг процессов национальной статистики, охватывающий все этапы – и сбор первичной информации, и подключение альтернативных источников данных, и структурирование, и анализ, и выдачу результата конечному пользователю. Примером работы по повышению качества первичной информации может служить, например, перевод национальной переписи населения в полностью безбумажный формат. Теперь вместо кипы анкет интервьюер будет носить с собой планшет со стилусом, а собираемые данные, соответственно, не будут искажаться из-за непонятного почерка или механических ошибок. Само собой, собранные данные будут мгновенно синхронизированы с единой базой. Потребность в продолжительной оцифровке бумажных анкет отпадает.

К слову, призываю читателей активно участвовать в национальной переписи. Ее можно будет пройти, не дожидаясь интервьюера, с 1 сентября 2021 года на сайте Sanaq.gov.kz. На этом же ресурсе размещена вся необходимая справочная информация о переписи.

– 19 апреля 2021 года Вы докладывали Главе государства о проекте Социального кодекса. Каковы хотя бы примерные очертания этого нового для отечественного законодательства документа?

– АСПИР принял активное участие в разработке проекта концепции Социального кодекса. Мы продвигали три ключевые позиции: расширение сферы воздействия Социального кодекса на всех граждан РК независимо от социального статуса; включение в общую части Социального кодекса норм, регулирующих базовые социальные права и обязанности человека, в том числе минимальные социальные стандарты; пересмотр и актуализация минимальных социальных стандартов с учетом современных трендов в социальной сфере и международного опыта. С огромным удовлетворением констатирую, что все три позиции были поддержаны.

Дополнительно мы предварительно провели анализ проблем, изучили международный опыт и привлекли экспертизу МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, ВЭФ, МГУ, Гарварда. Нами были предложены пять блоков рекомендаций: в сфере науки, по развитию доступного жилья, по проекту «С дипломом в село», по проекту «Серпін» и по занятости.