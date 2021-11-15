Кайрат Келимбетов оценил возможность внедрения атомной энергетики в стране
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов поделился мнением по поводу внедрения атомной энергетики в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы же знаем, что атомные электростанции являются инструментами геополитики. А технологии – это наши безопасность, комфорт, но не политика. Тем не менее Казахстан изучает возможность внедрения атомной энергетики», - сказал Кайрат Келимбетов на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».
По его словам, этот вопрос нуждается в тщательном изучении.
«Я знаю, что Президент Касым-Жомарт Токаев попросил Правительство тщательно и осторожно изучить этот вопрос, насколько атомная энергетика может быть полезна для устойчивого развития. Но когда речь идет о будущих технологиях, о карбоновой нейтральности, мне кажется, что примерно в среднесрочной перспективе мы должны увидеть какие-то абсолютно новые технологии. И не просто новые технологии, а технологии, которые смогут купить развивающиеся страны», - отметил спикер.
«Тут требуется не столько революционный, сколько эволюционный подход к решению проблемы. Мне кажется, повестка Казахстана приближена к повесткам Китая и Индии. Надо воспользоваться существующими возможностями для развития технологий. К примеру, у нас очень большой интерес в отношении углеродных ловушек», - заключил К. Келимбетов.
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