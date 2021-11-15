+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кайрат Келимбетов оценил возможность внедрения атомной энергетики в стране

15 Ноября 2021 14:07
Поделиться:
Кайрат Келимбетов оценил возможность внедрения атомной энергетики в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов поделился мнением по поводу внедрения атомной энергетики в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы же знаем, что атомные электростанции являются инструментами геополитики. А технологии – это наши безопасность, комфорт, но не политика. Тем не менее Казахстан изучает возможность внедрения атомной энергетики», - сказал Кайрат Келимбетов на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

По его словам, этот вопрос нуждается в тщательном изучении.

«Я знаю, что Президент Касым-Жомарт Токаев попросил Правительство тщательно и осторожно изучить этот вопрос, насколько атомная энергетика может быть полезна для устойчивого развития. Но когда речь идет о будущих технологиях, о карбоновой нейтральности, мне кажется, что примерно в среднесрочной перспективе мы должны увидеть какие-то абсолютно новые технологии. И не просто новые технологии, а технологии, которые смогут купить развивающиеся страны», - отметил спикер.

«Тут требуется не столько революционный, сколько эволюционный подход к решению проблемы. Мне кажется, повестка Казахстана приближена к повесткам Китая и Индии. Надо воспользоваться существующими возможностями для развития технологий. К примеру, у нас очень большой интерес в отношении углеродных ловушек», - заключил К. Келимбетов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
5 Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
6 Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
Читайте также
Достижения Казахстана за 30 лет независимости обсудили в нидерландском институте Клингендаль
Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК вторую неделю подряд
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив