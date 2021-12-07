Кайрат Келимбетов: Национальный проект является очень понятным и мобильным документом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В чем важность национальных проектов, как они отличаются от государственных программ, объяснил Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил Кайрат Келимбетов, концепция «слышащего государства» подразумевает собой модернизацию государственного аппарата. А сам подход в реформировании структур базируется на принципе «человекоцентричности».

«Все, что делается государством, должно быть понятным для общества в Казахстане и направлено, прежде всего, на улучшение благосостояния граждан Казахстана. Для того, чтобы этих задач добиваться, нужна фокусировка, нужны приоритеты. Вы знаете, в феврале этого года Глава государства утвердил своим Указом 10 общенациональных приоритетов. Это приоритеты в трех основных сферах: социальной сфере, в сфере изменения реформы институтов, в сфере диверсификации экономики. Есть четкие приоритеты. Соответственно, это 90% интересов граждан Казахстана», - сказал Кайрат Келимбетов во время программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар».

По словам председателя Агентства, по десяти приоритетам нужно добиться ощутимых и конкретных результатов.

«Для того, чтобы добиться реализации этих задач, были сконцентрированы и сформулированы 10 общенациональных проектов. Список был утвержден Главой государства. Почему было важно утвердить на уровне Главы государства? Потому что очень часто каждое министерство или ведомство хочет утвердить свой национальный проект. Каждое министерство видело раньше под себя какую-то государственную программу, где выделяются ресурсы, и в общем министерство их как-то охватывает. Мы здесь подошли по другому подходу. Это сингапурский подход, когда министерство и ведомство объединяются вокруг решения одной задачи», - пояснил К. Келимбетов.

«Например, национальный проект «Здоровая нация». Является ли это проблемой только Минздрава? Наверное нет, это и проблема других министерств, которые отвечают за пропаганду здорового образа жизни. Или это тематика, в том числе, Министерства образования по уроку физкультуры в школах, в университетах. Вы видите, что очень много министерств должны решать одну задачу. Как правило, в государственных программах было так, что каждое министерство имело свою ведомственную программу и старалось «не общаться» с другими министерствами. Для того, чтобы преодолеть ведомственную разобщенность и был общий государственный подход, был принят подход, когда мы перешли от государственных программ к проектному управлению», - рассказал Кайрат Келимбетов.

В то же время, по словам главы АСПиР, государственные программы сыграли большую роль.

«Сегодня мы переходим к национальным проектам. Национальный проект может быть утвержден, а это уже будет утверждение на уровне Правительства, где есть более гибкий подход, если есть соответствующее финансирование. Мы параллельно работали с республиканской бюджетной комиссией. Национальный проект - свод действий государства по достижению тех целей, которые поставлены Главой государства и определены приоритетными. Соответственно, есть конкретная задача, достижимая, измеримая и есть конкретно ответственные. У каждого национального проекта есть кураторы, это либо Премьер-Министр, либо его заместитель. Далее ответственные министры», - отметил спикер.

Кайрат Келибметов пояснил, что госпрограмма в стране принималась на 5-10 лет.

«Сегодня Национальный проект принимается таким образом, что 24 часа в прямом эфире идет освещение деятельности по национальному проекту. То есть, к нему доступ будут иметь не только государственные органы, но и общественные структуры, общественные советы, экспертные круги, вся эта информация будет доступна. В этом смысл национального проекта, его можно отслеживать», - сказал он.

Кайрат Келимбетов назвал главное отличие нацпроектов от государственных программ.

«Национальный проект является, во-первых, очень понятным документом и мобильным. Любой гражданин может прочитать, чем в национальном проекте люди занимаются и с кого будут спрашивать», - отметил К. Келимбетов.

Также он добавил, что сама система ответственности предполагает персональную ответственность за невыполнение задач.

«В реформе госслужбы, когда тот или иной высокопоставленный государственный служащий будет освобождаться от занимаемой должности, как раз будет четкий спектр, что было выполнено, что не было выполнено. То есть это объективно. С одной стороны, каждый человек будет знать, за что его ждет то или иное наказание, и стремиться к тому, чтобы его избежать», - подчеркнул председатель Агентства.