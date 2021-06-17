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    18:49, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Кайрат Келимбетов доложил Президенту о разработке нацпроектов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президенту была представлена информация о ходе разработки национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, предпринимательства, обеспечения устойчивого экономического роста, развития регионов, инноваций и науки, а также агропромышленного комплекса.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что национальные проекты должны стать инструментами изменений с конкретными показателями, влияющими на улучшение жизни казахстанцев.

    В ходе встречи была рассмотрена повестка предстоящего заседания Высшего совета по реформам, проведение которого планируется в следующем месяце.

    Глава государства также был проинформирован о текущей деятельности Международного финансового центра «Астана», работе по развитию финансовых технологий и инноваций, привлечению портфельных и прямых инвестиций.

    В завершение Президент дал Кайрату Келимбетову ряд конкретных поручений.


    Теги:
    Президент Казахстана Главная Экономика
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