Кайрат Келимбетов доложил Президенту о разработке нацпроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президенту была представлена информация о ходе разработки национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, предпринимательства, обеспечения устойчивого экономического роста, развития регионов, инноваций и науки, а также агропромышленного комплекса.