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«Кайрат» и «Жетысу» сыграют в финале кубка Казахстана по футзалу
17 Декабря 2019 04:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились финалисты Кубка Казахстана по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеФутзальный «Кайрат» одержал победу в рамках элитного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» стартует в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА в Алматы Команда Казахстана по футзалу обыграла сборную Румынии
Ими стали «Кайрат» и «Жетысу». Алматинский клуб в полуфинале оказался сильнее команды из Актобе. В свою очередь «Жетысу» в 1/2 обыграл «Аят».
Финал намечен на 18 декабря.
Ключевые слова: Спорт,
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