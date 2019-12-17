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«Кайрат» и «Жетысу» сыграют в финале кубка Казахстана по футзалу

17 Декабря 2019 04:04
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«Кайрат» и «Жетысу» сыграют в финале кубка Казахстана по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились финалисты Кубка Казахстана по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Ими стали «Кайрат» и «Жетысу». Алматинский клуб в полуфинале оказался сильнее команды из Актобе. В свою очередь «Жетысу» в 1/2 обыграл «Аят».

Финал намечен на 18 декабря.

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Ключевые слова: Спорт,
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