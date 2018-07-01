«Кайрат» и «Тобол» посвятили победы в Лиге Европы Денису Тену

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» и костанайский «Тобол» выразили соболезнования семье казахстанского фигуриста Дениса Тена в связи с его смертью и посвятили ему победы в Лиге Европы, сообщает Sports.kz.

«Сегодня Казахстан постигла невосполнимая утрата - бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, фигурист, человек с большой буквы Денис Тен трагически ушел из жизни в возрасте 25 лет. Футбольный клуб «Кайрат» выражает свои глубочайшие соболезнования семье и родственникам Дениса и сегодняшнюю победу посвящает памяти Дениса Тена, который благодаря своему упорному труду и ярчайшим победам прославил Казахстан на весь мир. Мы скорбим вместе со всеми родными, друзьями и поклонниками таланта Дениса», - пишет Instagram «Кайрата».

«Ушел из жизни Мастер. ФК «Тобол» соболезнует казахстанцам в связи с невосполнимой утратой - трагической гибелью Дениса Тена. Денис Тен - символ дружбы стран, талантливый спортсмен, гордость Казахстана. Мы глубоко переживаем и скорбим в связи с его гибелью. Сегодняшнюю победу команда решила посвятить памяти Дениса», - говорится в сообщении ФК «Тобол».



Напомним,19 июля днем в Алматы один из самых одаренных и уважаемых спортсменов страны, любимец публики Денис Тен был ранен ударом ножа в бедро. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти Дениса не смогли.

Смерть Дениса Тена стала шоком для всего Казахстана. Глава государства выразил соболезнования семье нашего прославленного спортсмена. А телеканал Qazsport изменил сетку вещания в связи с гибелью Дениса. Президент ISU Ян Дайкема назвал известие о смерти Тена шокирующим.