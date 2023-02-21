Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Кайрат Евнеев назначен новым заместителем начальника полиции Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
21 Февраля 2023, 11:24
Кайрат Евнеев назначен новым заместителем начальника полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность заместителя начальника ДП Костанайской области назначен полковник полиции Евнеев Кайрат Анатольевич, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кайрат Евнеев родился в 1979 году в городе Орске Оренбургской области. В 2001 году окончил Оренбургский государственный университет, в 2006 году университет «Кайнар».

С 2004 года начал службу в полиции в качестве специалиста инженера технологического отделения МВД РК ГУВД города Астаны. В дальнейшем занимал различные должности в подразделениях оперативного планирования и специальной подготовки МВД РК.

До назначения занимал должность начальника департамента специальной и мобилизационной подготовки МВД РК.

Приказом министра внутренних дел РК полковник полиции Курмет Мажикенов, ранее занимавший эту должность, назначен первым заместителем начальника ДП Жамбылской области.


Фото: пресс-служба ДП Костанайской области





Костанайская область   Назначения   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК