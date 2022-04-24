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    11:07, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    «Кайрат» дважды проиграл «Каспию» в чемпионате РК по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Кайрат» вновь потерпел поражение от «Каспия» в чемпионате Казахстана по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Алматинский клуб выигрывал со счетом 2:0 — голы у «Кайрата» забили Савио и Чингиз Есенаманов, однако в итоге проиграл — 2:3. В составе «Каспия» результативными ударами отметились Райымбек Жума, Ерлан Каракулов и Арман Каражанов. Видеообзор матча «Каспий» — «Кайрат» можно посмотреть ниже.

    Накануне «Кайрат» в Актау также уступил «Каспию» — 1:4. У победителей по два мяча забили Тьяго Кабеса и Арнольд Кнауб, а в составе «Кайрата» отличился Даурен Турсагулов. Благодаря второй подряд победе над «Кайратом», «Каспий» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, у него 55 очков; «Кайрат» идет на первом месте, имея в активе 71 очко.


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