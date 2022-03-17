Кайрат Боранбаев взят под стражу на 2 месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С. 17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в сообщении пресс-службы АФМ РК.