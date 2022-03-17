РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:49, 17 Март 2022 | GMT +6

    Кайрат Боранбаев взят под стражу на 2 месяца

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

    «По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С. 17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в сообщении пресс-службы АФМ РК.


    Теги:
    Главная Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!