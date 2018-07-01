Кайрат Боранбаев построил спорткомплекс для инвалидов в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортивный комплекс, ориентированный только для людей с ограниченными возможностями, построен в Астане. Об этом сообщил аким столицы Асет Исекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, объект построил бизнесмен Кайрат Боранбаев совместно с Национальным паралимпийским комитетом в рамках программы «Рухани жаңғыру». Аким отметил, что в спорткомплексе будут заниматься спортом только люди с ограниченными возможностями, для них оборудованы залы, ванные комнаты, блоки-питания и так далее.
«Мы рассчитываем полностью сделать программу для того, чтобы максимально обеспечить занятие спортом для людей с ограниченными возможностями», - подчеркнул градоначальник, выступая на совещании по вопросам доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями.
Аким столицы также доложил о реализации программы «Астана - город сильных духом людей», который нацелен на то, чтобы расширить доступ инвалидов к объектам в столице. Асет Исекешев рассказал, что 1100 объектов было паспортизировано в Астане с 2012 года и 72% этих объектов адаптированы для инвалидов. В прошлом году было установлено 200 пандусов, 100 квадратных метров тактильных плит для слабовидящих, смонтировано 1606 устройств со звуковыми сигналами.
«На сегодняшний день проводится работа по пассажирским перевозкам. Так, у операторов пассажирских перевозок имеется всего 1158 единиц подвижного состава, автобусов. Из них 742 автобуса на сегодняшний день оборудованы откидными устройствами, то есть трапом для удобства посадки и высадки инвалидов-колясочников», - пояснил он.
По данным акима, в Астане проживают более 23 тыс. лиц с особыми потребностями.
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