Кайрат Боранбаев недоволен работой тренеров академии «Кайрат»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» и президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев на пресс-конференции в Алматы выразил мнение о работе академии «Кайрата» и рассказал, кто и по какому принципу набирает состав в главную команду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кайрат Боранбаев сообщил, что недоволен работой тренеров академии.

«Мы расторгнем контракт с Гальяниным, руководителем молодежного футбола, потому что второй сезон подряд он не попадает в Юношескую лигу Чемпионов. Если первый год мы играли составом на год младше - в турнире U-19 возрастом U-18. Мы так делали, чтобы дать игровую практику. В этом году мы не попали опять, поэтому с Гальяниным расстаемся. К нам приедет другой специалист. Пока никто из тренеров академии не готов возглавить ее. Но Дмитрий Гальянин провел большую работу, впервые в этом году работали по книге тренеров. Вся работа прописана, ее надо поправлять, исправлять, но мы видим, как дети сдают тесты, понимаем, где надо подправить, это наша внутренняя работа», - сказал Кайрат Боранбаев.

По его мнению, в первую очередь, в Академии важна школа.



«Если воспитанник вырастет негодяем, зачем нам такой футболист. Обучаем психологии менеджмент, воспитанников. Важно развивать личность футболиста. Воспитаем достойных граждан и футболистов», - рассказал Кайрат Боранбаев.

Что касается главной команды «Кайрата», то здесь у главного тренера не так много свободы.

«В последний раз разрешали предлагать и покупать футболистов Владимиру Вайссу. И то в первый год его работы. После этого мы от этого ушли, этим вопросом занимается клуб. Мы, безусловно, имеем предложения от главного тренера на ту или иную позицию, дальше мы выбираем и предлагаем тренеру игроков. Есть критерии отбора - физические показатели, рост, знание языков, менталитета, знаем, какие футболисты быстрее адаптируются в Казахстане. Бывают исключения, но мы ориентировались на то, чтобы приглашать футболистов, игравших в России, Беларуси, Украине, кто более адаптирован», - отметил Кайрат Боранбаев.

Пока не известно, кто из футболистов продолжит карьеру, а кто нет. Это выяснится по окончании сезона, когда вступит в свои права контракт с немецким тренером, имя которого держится в секрете.

ФК «Кайрат» месяц назад создал команду по футболу для слепых (blind footbal) - этот вид входит в программу Паралимпиады. И планируют со временем сформировать на ее базе сборную страны.

Напомним, сегодня отправлен в отставку Карлос Алос и назначен новый главный тренер ФК «Кайрат» Андрей Карпович.