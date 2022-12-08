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Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром торговли и интеграции РК

8 Декабря 2022, 10:16
Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром торговли и интеграции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Балыкбаев Кайрат Такирович назначен вице-министром торговли и интеграции РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Кайрат Балыкбаев родился в 1982 году в г. Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Международную Академию Бизнеса, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером частной компании.

В 2006-2009 гг. занимал разные должности в структуре АО НК «КазМунайГаз».

В разные годы трудился в частных компаниях.

В 2011-2016 гг. — директор департамента, управляющий директор, вице-президент по информационным технологиям АО «НК «КазМунайГаз».

В 2017-2018 гг. — вице-министр информации и коммуникаций РК.

В 2019-2021 гг. — внештатный советник генерального директора ОЮЛ «KazEnergy».

С февраля 2021 года по настоящее время занимал должность управляющего директора дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития.


Фото: primeminister.kz

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