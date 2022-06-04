4 Июня 2022 10:26

Кайрат Ахметов сделал заявление о бое за титул после победы над японцем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанного стиля Кайрат Ахметов озвучил дальнейшие планы после победы над японцем Тацумицу Вадой в рамках турнира ONE 158, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок наилегчайшего веса прошел накануне в Сингапуре и завершился в пользу Кайрата единогласным решением судей по итогам трех раундов. Для казахстанца эта победа стала уже 26-й в его профессиональной карьере, а Тацумицу Вада в 12-й раз покинул клетку побежденным.

«Всем спасибо за поддержку. Не расслабляемся. Следующая остановка — бой за титул ONE Fighting Championship», — написал в Instagram Ахметов.

В прошлом Кайрат Ахметов уже был чемпионом ONE FC в наилегчайшей категории.