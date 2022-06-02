19:19
2 Июня 2022 17:53
Кайрат Ахметов прошел взвешивание и дуэль взглядов перед боем с японцем
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 июня в Сингапуре состоится турнир по смешанным единоборствам ONE 158 лиги ONE Championship, в рамках которого в клетку выйдет бывший чемпион промоушена в наилегчайшем весе Кайрат Ахметов (25-2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Соперником казахстанского бойца станет японец Тацумицу Вада (23-11-2). Поединок состоится в главном карде шоу.
Накануне боя состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов. Ахметов уложился в лимит лимит наилегчайшего дивизиона и показал 61.235 килограмм. Видео можно посмотреть ниже.
В своем предыдущем бою Кайрат Ахметов победил единогласным решением судей филиппинца Дэнни Кингада на турнире One Championship — Winter Warriors 2, который прошел 3 декабря 2021 года.
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