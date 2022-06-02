2 Июня 2022 17:53

Кайрат Ахметов прошел взвешивание и дуэль взглядов перед боем с японцем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 июня в Сингапуре состоится турнир по смешанным единоборствам ONE 158 лиги ONE Championship, в рамках которого в клетку выйдет бывший чемпион промоушена в наилегчайшем весе Кайрат Ахметов (25-2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником казахстанского бойца станет японец Тацумицу Вада (23-11-2). Поединок состоится в главном карде шоу.

Накануне боя состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов. Ахметов уложился в лимит лимит наилегчайшего дивизиона и показал 61.235 килограмм. Видео можно посмотреть ниже.

В своем предыдущем бою Кайрат Ахметов победил единогласным решением судей филиппинца Дэнни Кингада на турнире One Championship — Winter Warriors 2, который прошел 3 декабря 2021 года.



