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Кайрат Ахметов побил «Короля» на турнире ONE FC в Сингапуре

17 Декабря 2021 22:30
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Кайрат Ахметов побил «Короля» на турнире ONE FC в Сингапуре

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Кайрат Ахметов (27-2) стал хедлайнером турнира ONE Fighting Championship в Сингапуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Он провел бой с филиппинцем Дэнни Кингадом (14-2) по прозвищу «Король». Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала победа Ахметова единогласным решением судей.

Таким образом, Кайрат Ахметов одержал уже 28-ю победу в своей профессиональной карьере в ММА, а Дэнни Кингад потерпел третье поражение. Для Ахметова это был восьмой бой в ONE FC: казахстанец выступает в промоушне с 2015 года, и теперь у него в рекорде шесть побед и два поражения. Что касается его соперника, то Кингад провел в ONE FC тринадцать боев (десять побед и три поражения).



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#Спорт   #Боевые искусства  
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