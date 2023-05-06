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Кайрат Ахметов победил «Молнию» в США

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Мая 2023, 07:21
Кайрат Ахметов победил «Молнию» в США Фото: Sports.kz

БРУМФИЛД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Кайрат Ахметов (26-2) выступил на турнире престижного промоушна One Fighting Championship в Брумфилде (США, штат Колорадо). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ахметов встретился с австралийским файтером Рисом Маклареном (16-8) по прозвищу «Молния». Бой прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой бойца из Казахстана — единогласным решением судей.

Таким образом, Кайрат Ахметов одержал 27-ю победу в профессиональной карьере, а Рис Макларен потерпел девятое поражение в профи-ММА. Ахметов выступает в лиге One FC с 2015 года: с тех пор он провел десять боев (восемь побед и два поражения).


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