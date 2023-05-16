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Кайрат Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Мая 2023, 10:48
Кайрат Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области Фото: t.me/GenPr

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Президентом Республики Казахстан в порядке ротации приказом генерального прокурора от 15 мая 2023 года государственный советник юстиции 3-го класса Кайрат Алиханович Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Кайрат Абдыханов родился 16 мая 1972 года в Талгарском районе Алматинской области.

Трудовой путь начал в 1996 году с должности помощника прокурора Талгарского района Алматинской области. В разные годы последовательно занимал должности заместителя прокурора Алмалинского района города Алматы, прокурора Жамбылского района и города Талдыкорган Алматинской области, заместителя прокурора Атырауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, первого заместителя прокурора Алматинской области.

До настоящего назначения возглавлял прокуратуру Павлодарской области.

За вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом «Айбын» ІІ степени. Почетный работник органов прокуратуры.

Ранее руководивший прокуратурой Северо-Казахстанской области Багбан Таймбетов освобожден от должности в связи достижением предельного возраста пребывания на службе.


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