Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Кайрат Абдрахманов избран на пост Верховного комиссара ОБСЕ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Декабря 2020, 19:09
Кайрат Абдрахманов избран на пост Верховного комиссара ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский дипломат избран Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал назначение Кайрата Абдрахманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3-4 декабря впервые в онлайн формате состоялось 27-заседание Совета министров иностранных дел, организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором страны-участницы обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня в рамках ее мандата. Как вы знаете, 2020 год явился непростым для организации ОБСЕ, поскольку на протяжении последних нескольких месяцев данная организация работала без руководства. В частности, в июле все четыре руководителя были лишены своих мандатов, поэтому мы рассматривали это, как институциональный кризис. Сегодня этот вопрос нашел свое решение, консенсусом избраны новые руководители», - сказал Мухтар Тлуберди на брифинге в МИД.

Он отметил тот исторический факт, что страны к Востоку от Вены, включая СНГ и Центральную Азию, никогда ранее не были представлены в руководстве организации.

«На этом фоне Казахстан принял решение о выдвижении на пост Верховного Комиссара по делам национальных меньшинств опытного казахстанского дипломата, Посла нашей страны в Швеции и Дании Кайрата Кудайбергеновича Абдрахманова. Выдвижение Кайрата Абдрахманова было весьма позитивно воспринято всеми странами-участницами ОБСЕ, что позволило Казахстану в открытом конкурсе собрать вокруг нашей кандидатуры широкую поддержку», - отметил министр.

«Несомненно, консенсус , достигнутый по избранию нашего кандидата на пост, является признанием авторитета Казахстана в мире и в самой организации. Особое значение имело и то, что Казахстан в свое время председательствовал в этой организации, и в 2010 году провел саммит в нашей столице», - добавил спикер.


ОБСЕ   МИД РК   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу