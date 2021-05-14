Кавалер на свидании в Таразе оказался грабителем
«По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж). В ходе предварительного следствия было установлено, что потерпевшая тем же вечером познакомилась с парнем, который предложил прогуляться. За ее отказ рассерженный подозреваемый решил завладеть дорогим смартфоном, который она держала в руках. Применив силу, он вырвал телефон и сбежал с неудавшегося свидания».
Девушка, не растерявшись, тут же обратилась к ближайшему прохожему и сообщила о случившемся. По горячим следам, с помощью камер видеонаблюдения, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 27-летний житель одного из микрорайонов областного центра.
Задержанный был опознан потерпевшей и дал признательные показания. Мобильный телефон и денежные средства возвращены владелице, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.