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    07:39, 14 Май 2021 | GMT +6

    Кавалер на свидании в Таразе оказался грабителем

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления УП города Тараза помогли раскрыть грабеж по горячим следам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Центр оперативного управления обратилась 27-летняя жительница одного из микрорайонов областного центра по поводу того, что малознакомый парень открыто забрал у неё мобильный телефон стоимостью 116 тысяч тенге. Помимо этого, в чехле от телефона находились 46 тысяч тенге.

    «По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж). В ходе предварительного следствия было установлено, что потерпевшая тем же вечером познакомилась с парнем, который предложил прогуляться. За ее отказ рассерженный подозреваемый решил завладеть дорогим смартфоном, который она держала в руках. Применив силу, он вырвал телефон и сбежал с неудавшегося свидания».

    Девушка, не растерявшись, тут же обратилась к ближайшему прохожему и сообщила о случившемся. По горячим следам, с помощью камер видеонаблюдения, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 27-летний житель одного из микрорайонов областного центра.

    Задержанный был опознан потерпевшей и дал признательные показания. Мобильный телефон и денежные средства возвращены владелице, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Правоохранительные органы
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