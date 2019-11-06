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Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии

6 Ноября 2019 16:41
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Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Легендарная французская актриса, 76-летняя Катрин Денев, была госпитализирована в Париже в ночь со вторника на среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Le Parisien.

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По данным французского издания, одна из ярчайших звезд французского кинематографа слегла с серьезным недомоганием в одночасье.

Денев, часто описываемая как воплощение французской женственности, находится в «тяжелом состоянии», добавляет газета.

Образец утонченной, хрупкой красоты и непринужденности, Катрин Денев стала ведущей французской актрисой и международной звездой в 1960-х годах, снявшись в музыкальной мелодраме «Шербурские зонтики» (1964). За свою кинокарьеру Денев сыграла более чем в 120 фильмах.

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Ключевые слова: Культура, Франция,
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Перевод:

Татьяна Кудренок

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