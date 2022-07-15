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Категории людей, имеющих право на бесплатный санаторный отдых, расширили в Атырау
15 Июля 2022 23:07

Категории людей, имеющих право на бесплатный санаторный отдых, расширили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Категории людей, имеющих право на санаторный отдых, расширили в Атырау. С июля санаторно-курортные путевки бесплатно могут получать не только лица с ограниченными возможностями - с первой группой инвалидности, дети- инвалиды первой группы, а также их индивидуальные помощники и сопровождающие лица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Санаторно-курортная путевка выделяется один раз в год сроком на 14 дней. Если раньше люди вынуждены были оплачивать часть стоимости путевки для своих помощников самостоятельно, то теперь средства на это выделяются из областного бюджета и поездка с подопечным станет для них бесплатной. Такое решение было принято на сессии областного маслихата. Сопровождающим необходимо обратиться в Атырауский городской и районный отделы занятости. Санаторно-курортную путевку можно получить на портале социальных услуг на дому с помощью электронной цифровой подписи или воспользовавшись услугами специалистов в городских, районных отделах занятости, уголках самообслуживания в округах. На портале размещено более 60 санаториев, расположенных на территории Республики Казахстан, в том числе санаторий «Атырау», – сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.

В регионе проживают 24 006 человек с ограниченными возможностями. С начала года 4 650 из них обратились через портал социальных услуг за санаторно-курортной путевкой. 1 506 человек уже отдохнули, а 2 209 выбрали санатории и забронировали места.


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Автор:
Корреспондент
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