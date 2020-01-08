Катавшихся по улицам города на надувном матрасе парней наказали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские привлекли к ответственности молодых людей, катавшихся на надувном матрасе по улицам города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видеоролик активно распространялся в социальных сетях. Молодые люди с помощью троса прицепили к автомобилю надувной матрас и разъезжали по центральным улицам Петропавловска. Видео сопровождалось веселой музыкой, цветными дымовыми шашками и ненормативной лексикой.

По информации пресс-службы департамента полиции, участников «покатушек» установили на следующий день и доставили в управление полиции города.Ими оказались нигде не работающие жители города 19 и 20 лет. Один из них недавно прибыл из России. Нашли и 32-летнего водителя.





«В ходе разбирательства выяснилось, что таким образом молодые люди «хотели получить хайп, адреналин» и развлечь пользователей социальных сетей. О том, что такая шутка представляет реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения, они задумались позже», - проинформировали в пресс-службе.

Впрочем, хайп не удался. Пользователи соцсетей высказывались негативно и обращались к местным властям с просьбой наказать любителей адреналина.

По словам начальника отдела местной полицейской службы Алибека Габдуллина, собраны и направлены в суд материалы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения Правил дорожного движения».

«Сами участники пранка особого раскаяния не испытывают, но уже публично извинились за свою сомнительную шутку. Пранкеры Кирилл и Тимур на камеру принесли извинения всем пользователям соцсетей, акцентировав внимание на то, что и в постах призывали не повторять их трюки», - отметили в пресс-службе.

Напомним, недавно в Восточно-Казахстанской области двое молодых людей погибли во время катания на баллоне, прицепленном к автомобилю.