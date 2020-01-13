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Катастрофу украинского самолета в Иране расследуют по трем статьям

13 Января 2020 18:48
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Катастрофу украинского самолета в Иране расследуют по трем статьям

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в связи катастрофой лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

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«СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Boeing по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», - заявили в спецслужбе.

В ведомстве уточнили, что на этом этапе расследования продолжается сбор информации.

Ранее Офис генерального прокурора изменил квалификацию уголовного дела относительно сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Напомним, 8 января украинский самолет со 180 пассажирами упал у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил , что украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.


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Ключевые слова: Происшествия, Украина, Ближний Восток, Иран,
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