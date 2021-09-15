Катастрофическую нехватку музыкальных школ отмечают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Катастрофическую нехватку детских музыкальных школ и школ искусств в Казахстане отметил депутат Мажилиса Ерлан Смайлов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Казахстане катастрофически не хватает детских музыкальных и школ искусств. Только лишь 1,3% из казахстанских детей школьного возраста охвачены детскими музыкальными школами и 1,9% ходят в школы искусств», -сказал Ерлан Смайлов, озвучивая запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Депутат считает, что вопросы развития дополнительного специального школьного образования оказались на периферии внимания как Министерства образования и науки, так и местных исполнительных органов.

«Существующие школы переполнены, расположены в устаревших и неприспособленных зданиях или не имеют таковых, нуждаются в современных инструментах и оборудовании», - добавил Ерлан Смайлов.

По данным Бюро национальной статистики и МОН РК, на 6 295 590 казахстанских детей, из них 3 909 000 – школьного возраста, в стране функционирует всего 159 детских музыкальных школ (из них восемь частных) и 127 школ искусств (из них семь частных). Соответственно с охватом 51 486 учащихся в ДМШ (из них 665 в частных школах) и 74 704 обучающихся в школах искусств (из них 745 в частных).

«По информации управлений образования городов Нур-Султана и Алматы, существует большая потребность в музыкальных школах. В столице такие школы нужны на левом берегу, в Алматы есть такая потребность в Алатауском, Науырызбайском, Жетысуском районах, где музыкальных школ не просто не хватает, их вообще нет. Также нуждается в собственном здании детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева, расположенная в густонаселенном Алмалинском районе Алматы. В целом, из восьми государственных детских музыкальных учреждений только три имеют собственные здания», - проинформировал Ерлан Смайлов.

Было отмечено, что расположение на базе общеобразовательных школ на сегодня не отвечает интересам обучающихся детей, учителей и родителей. Школы переполнены, некоторые учатся в три смены. В период обучения в условиях карантинных ограничений, разделения классов на группы, из-за нехватки помещений музыкальные школы обеспечиваются ими по остаточному принципу.

Всего же в городе Алматы на 2 млн официально зарегистрированных жителей функционирует 17 государственных организаций дополнительного образования, среди которых один Дворец школьников, семь районных Домов школьников, одна Школа искусств, 12 музыкальных школ, из них четыре частные. Это на 287 385 детей школьного возраста.

В Нур-Султане на 1,2 млн официально зарегистрированных жителей количество учреждений дополнительного образования – всего 11. Это два Дворца школьников, две школы искусств, три музыкальные школы, одна художественная школа, один центр технического творчества, один центр детского и юношеского туризма, один детско-юношеский центр «Шығыс». Детей школьного возраста в столице – 193 152.

«Очевидно, что в этих городах действующих государственных учреждений дополнительного детского образования недостаточно», - подчеркнул Ерлан Смайлов.

Аналогичная ситуация, по его словам, складывается в областях и районах страны.