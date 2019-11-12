Катастрофа в Австралии: дым от лесных пожаров виден из космоса

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ – Лесные пожары в Австралии достигли катастрофической отметки. Дым от бушующих с прошлой недели в двух австралийских штатах лесных пожаров настолько сильный, что его видно даже из космоса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

На снимке, опубликованном NASA сегодня, виден дым от пожаров над Тасмановым морем между Австралией и Новой Зеландией.

«Сильные западные ветры раздули пламя и разнесли дым на несколько сотен километров над морем», - говорится в заявлении агентства.

Штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение в связи с пожарами, десятки из которых горели абсолютно бесконтрольно во вторник.

«Будем оказывать финансовую и оперативную поддержку пожарной службе в сельских районах, чтобы помочь пережить то, что потенциально может стать самой опасной неделей пожаров в истории страны», - заявил министр по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиот.

По меньшей мере, три человека стали жертвами лесных пожаров в двух штатах Австралии. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за разбушевавшейся стихии. Режим ЧП действует в густо населенном мегаполисе Сиднея и восточном побережье, где проживает около шести миллионов людей.

Пожарные власти страны впервые установили максимальный уровень опасности пожаров за последние десять лет.