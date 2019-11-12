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Катастрофа в Австралии: дым от лесных пожаров виден из космоса

12 Ноября 2019 10:27
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Катастрофа в Австралии: дым от лесных пожаров виден из космоса

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ – Лесные пожары в Австралии достигли катастрофической отметки. Дым от бушующих с прошлой недели в двух австралийских штатах лесных пожаров настолько сильный, что его видно даже из космоса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

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На снимке, опубликованном NASA сегодня, виден дым от пожаров над Тасмановым морем между Австралией и Новой Зеландией.

«Сильные западные ветры раздули пламя и разнесли дым на несколько сотен километров над морем», - говорится в заявлении агентства.

Штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение в связи с пожарами, десятки из которых горели абсолютно бесконтрольно во вторник.

«Будем оказывать финансовую и оперативную поддержку пожарной службе в сельских районах, чтобы помочь пережить то, что потенциально может стать самой опасной неделей пожаров в истории страны», - заявил министр по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиот.

По меньшей мере, три человека стали жертвами лесных пожаров в двух штатах Австралии. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за разбушевавшейся стихии. Режим ЧП действует в густо населенном мегаполисе Сиднея и восточном побережье, где проживает около шести миллионов людей.

Пожарные власти страны впервые установили максимальный уровень опасности пожаров за последние десять лет.

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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Татьяна Кудренок

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