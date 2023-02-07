Катар открыл воздушный мост для оказания помощи Турции

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Катар открыл первый воздушный мост для оказания помощи Турции в понедельник вечером после того, как два землетрясения обрушились на Турцию и Сирию, разрушив множество зданий, оставив тысячи жертв и сотни тысяч людей без крова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Doha News.

В заявлении министерства иностранных дел Катара говорится, что первые полеты по воздушному мосту были запущены по поручению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

«Первые полеты по воздушному мосту сопровождает группа Катарской международной поисково-спасательной группы сил внутренней безопасности, оснащенная специализированным оборудованием для проведения поисково-спасательных работ. Помимо этого, Катар направил в Турцию полевой госпиталь, палатки и зимние принадлежности», - говорится в заявлении.

В результате трагедии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил неделю национального траура в стране.

«Объявлен общенациональный траур на семь дней», — написал президент в своем официальном аккаунте в Twitter. - Наш флаг будет приспущен до заката солнца в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех наших национальных и зарубежных представительствах».

Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло рано утром с эпицентром недалеко от турецкого города Газиантеп. Через несколько часов последовало второе землетрясение магнитудой 7,5 на юго-востоке Турции. Жертвами землетрясения стали тысячи человек, еще больше ранены. Поисково-спасательные работы на местах разрушений и завалов продолжаются.

Подземные толчки также ощущались в Египте, Ливане, Кипре, Ираке и других частях региона.

Ранее в понедельник эмир Катара позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования и подтвердить готовность Катара оказать помощь.

Фото: dohanews.co