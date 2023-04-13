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Катар и Бахрейн договорились о восстановлении дипломатических отношений

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Апреля 2023, 10:09
Катар и Бахрейн договорились о восстановлении дипломатических отношений Фото: Qatar Tourism

ДУБАЙ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Катар и Бахрейн договорились о восстановлении дипломатических отношений, которые были разорваны в 2017 году. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Катара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте ведомства, в среду состоялось второе заседание бахрейнско-катарского комитета по последующим мерам, в ходе которого «было принято решение о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». Заседание комитета проходило в штаб-квартире Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде.

«Обе стороны подтвердили, что этот шаг исходит из обоюдного желания развивать двусторонние отношения, содействовать интеграции и укреплять единство стран Персидского залива в соответствии с целями Устава ССАГПЗ, уважать принципы равенства и добрососедства, национальный суверенитет, независимость и территориальную целостность», - отмечается в заявлении.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада Катара.

В январе 2021 года аравийские монархии и Египет подписали на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в саудовском городе Эль-Уля соглашение о прекращении всех разногласий с Катаром, восстановлении с ним полноценных дипломатических отношений, а также о снятии транспортной блокады.


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