Катание на SUP-бордах в Астане едва не обернулось трагедией

Двух мужчин на SUP-бордах унесло примерно на 4 км от берега из-за сильного ветра и высоких волн на Астанинском водохранилище, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Мужчины 2001 и 2002 годов рождения вышли на воду, однако из-за внезапного порывистого ветра и высоких волн оказались далеко от берега.

На их поиски направили спасателей ДЧС Акмолинской области и города Астаны. Поисковые работы продолжались около четырех часов. Мужчин обнаружили в камышах примерно в час ночи.

Как выяснилось, во время поисков они уснули и не слышали сигналов спасателей.

Мужчин доставили на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

За нарушение требований безопасности на водоемах их привлекли к административной ответственности по статье 412 КоАП РК.

МЧС напоминает, что перед выходом на воду необходимо учитывать погодные условия и прогноз, а также обращать внимание на усиление ветра и высоту волн. При неблагоприятной погоде выходить на воду не рекомендуется.

Ранее полицейский и сотрудник ДЧС спасли детей с телевизионной вышки в области Абай.