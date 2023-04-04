Каталония страдает от сильнейшей за последние десятилетия засухи

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ – Каталонию охватила сильнейшая за последние десятилетия засуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Водохранилище Сау, расположенное в 100 км от Барселоны вглубь страны, вот уже полвека снабжает водой города северо-восточного региона Каталонии. Но в последние месяцы оно стало самым заметным символом сильной засухи, которую данный район наблюдал за последние десятилетия.

Во время обильных дождей здание церкви Сан-Рома-де-Сау XI века, расположенное на водохранилище, опускалось ниже уровня воды, а сейчас оно возвышается на несколько метров над ватерлинией, окруженное пересохшей землей.

В этой части Каталонии затяжных дождей не было уже два с половиной года. В начале марта уровень воды в водохранилище упал до 8% от его вместимости по сравнению с 55% годом ранее.

Хотя ситуация в Каталонии вызывает особое беспокойство, большая часть страны сталкивается с аналогичными проблемами, особенно в южных и восточных районах. В середине марта наполнение водой водохранилищ в бассейне Гвадалквивира в Андалусии в среднем составляло 26% от их емкости.

В марте испанское метеорологическое агентство AEMET заявило, что страна в целом «по-прежнему находится в ситуации метеорологической засухи, которая началась более года назад».

Не все засухи вызваны глобальным потеплением, но повышение температуры в атмосфере забирает больше влаги из земли, что усугубляет засушливые периоды. Планета потеплела примерно на 1,1 градуса по Цельсию с начала индустриальной эры, и ожидается, что температура будет продолжать расти, если не будет радикального сокращения выбросов в атмосферу.

По словам Мигеля Мансанареса, метеоролога из Барселоны, изучающего экстремальные погодные явления на континенте, в Европе такие регионы, как Каталония, расположенная на берегу Средиземного моря, особенно уязвимы.

«Средиземноморский регион является одним из наиболее уязвимых районов, когда речь идет о глобальном потеплении», — говорит он, назвав такие страны, как Франция, Италия, Греция и Балканы, подверженными высокому риску. «Средиземное море — закрытое море, создающее собственную атмосферную среду».

Однако есть и другие факторы, которые могут усугубить засуху. В случае с Каталонией, по словам Мансанареса, к ним относится население Барселоны и соседних с ней городов, которое увеличилось до более чем 5,5 миллионов жителей. Новые ограничения, введенные региональным правительством Каталонии, наложили строгие ограничения на использование воды в этих районах для мытья автомобилей и полива садов, а лимиты на промышленное использование воды были сокращены на 15%.

Еще одним усугубляющим фактором является широкое использование воды Испанией в сельском хозяйстве, на которое приходится 80% всего водопотребления. Местное правительство сократило использование воды для сельского хозяйства на 40%.

В связи в этим эксперты уже предрекают нехватку продуктов как в Испании, так и за рубежом, также повышение цен на них.

Власти Каталонии настаивают на том, что в ближайшее время не будет введено никаких дополнительных ограничений. Однако по мере приближения лета с ожидаемыми высокими температурами и дополнительной нагрузкой на водные ресурсы, вызванной сезонным туризмом, они признают, что готовятся к худшему.

«Это очень критическая ситуация, — говорит Самуэль Рейес из Каталонского водного агентства. - Эта засуха в Каталонии — словно марафон. Беспокоит то, что мы находимся в состоянии боевой готовности в течение двух лет, а то и больше».