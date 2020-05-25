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Каталог редких книг издадут в Семее к 175-летию Абая

25 Мая 2020 21:49
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Каталог редких книг издадут в Семее к 175-летию Абая

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее к 175-летию Абая готовится к выпуску каталог редких книг, в него также войдут издания, которые читал сам мыслитель, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную универсальную библиотеку имени Абая.

В преддверии юбилея поэта библиотека имени Абая знакомит своих читателей с литературно-экспозиционной выставкой «Вся мудрость в книгах». Выставка редких изданий будет состоять из следующих разделов: «Книги, которые читал Абай», «Раритетные издания времен Абая», «Абай на страницах редких изданий», «Эпоха Абая в краеведческих источниках», «Духовное наследие последователей Абая», «Наследие Абая – бесценное достояние человечества», «Наследие Абая на языках мира». На основе редких книг библиотека готовит к изданию каталог на казахском, русском, английском языках.


«Особое внимание хотелось бы уделить разделу выставки «Абай на страницах редких изданий». Редкие краеведческие издания раскрывают личность поэта не только как мыслителя, но и как общественного деятеля. Абай вел активную общественную жизнь, поскольку ему не была безразлична жизнь города и судьба простого народа, многочисленные свидетельства об этом имеются в изданиях редкого фонда библиотеки», - сообщила заместитель директора ВКО универсальной библиотеки имени Абая Гульмира Нугуманова.


Отметим, что в фонде библиотеки сохранилась уникальная книга «Сельскохозяйственный обзор Семипалатинской области за 1914 год», изданная в Семипалатинске в 1915 году электро-типо-литографией торгового дома «П.Плещеев и К». Обзор составлен на основании записей добровольных корреспондентов Семипалатинского областного статистического комитета, в нем собраны статистические данные о населении сел, поголовье скота, сенокосах и посевных площадях в волостных, станичных и сельских управлениях.


«Самая главная ценность статистического сборника заключается в представлении точных исторических данных об Абае и его окружении», - рассказала об уникальном издании Г. Нугуманова.

К слову, в каталоге будет дана краткая информация о каждой редкой книге, которая имеется в фонде библиотеки имени Абая. Планируемый тираж 1000 экземпляров.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Культура, Абай,
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Руслан Сулейменов

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