Каталог документальных фильмов киностудии «Казахтелефильм» презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В «Центральном государственном архиве кино-фото документов и звукозаписи» прошел Круглый стол «Культурное и научное значение издания сборников архивных аудиовизуальных документов», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи.

В ходе мероприятия прошла презентация изданных архивом «Аннотированного каталога документальных фильмов киностудии «Казахтелефильм» (1963-1994)» и «Путеводителя по фотодокументам из фондов личного происхождения».

В кинокаталог, составленный на казахском и русском языках, включены около тысячи хроникально-документальных фильмов, созданных студией за годы существования, киноленты концертных программ, другие редкие хроникальные кинодокументы.

В презентованном Путеводителе отражены полученные из личных фондов фотодокументы о жизни и деятельности известных государственных, общественных деятелей, представителей отечественной науки, культуры, здравоохранения, спорта, образования.

Издания являются редкими архивными справочниками, которые станут большим подспорьем в исследовании малоизученных кинофотодокументов истории Казахстана, значительно облегчат пользователям поиск ретроспективной аудиовизуальной информации в фондах архива.

В ходе Круглого стола и презентации выступили директор ЦГА КФДЗ Ж. Омаров, автор изданий, главный эксперт архива Л.Актаева, заместитель директора архива Президента К. Алимгазинов, доктор исторических наук М.Абусеитова, поэт и кинорежиссер Б. Каирбеков, тележурналист Н. Шаяхметов, ветеран «Казахтелефильма» кинорежиссер К. Умаров и др.

Выступавшие отметили важное научное и культурно-историческое значение осуществленных архивом изданий, высказали пожелания о необходимости постоянных тесных контактов и реализации совместных проектов архива с научными и творческими коллективами.



