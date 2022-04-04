Каталин Раду назначен гендиректором Авиационной администрации Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением совета директоров Каталин Раду назначен генеральным директором АО «Авиационная администрация Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Каталин Раду имеет обширный опыт работы в сфере гражданской авиации. Ранее занимал должности заместителя директора по безопасности полетов Международной организации гражданской авиации ИКАО, первого вице-президента 37-й Ассамблеи ИКАО.

Каталин Раду занимал ряд исполнительных и управленческих позиций в Министерстве транспорта Румынии. На европейском уровне имеет более 25-летний опыт работы в области безопасности полётов и международных авиационных организаций. Также был президентом Европейской конференции гражданской авиации ECAC, вице-президентом ЕВРОКОНТРОЛЯ и координатора ECAC по вопросам безопасности. Кроме того, он занимал должность председателя Конференции высокого уровня по USOAP/SMS/SSP, является членом-учредителем Фонда безопасности полетов.









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