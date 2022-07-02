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    Касым-Жомарту Токаеву представили план развития Алматы

    2 Июля 2022, 14:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы за январь-май текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Аким города доложил об исполнении поручений Президента по обеспечению устойчивого роста экономики. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор вырос до 107,6%, объем инвестиций в основной капитал стал выше на 20,9%, восстановилась торговля, численность действующих субъектов МСБ увеличилась на 19,5%.

    Касым-Жомарту Токаеву представили «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года».

    Главу государства проинформировали о принятии новых правил застройки, запрещающих строительство зданий выше 9 этажей южнее проспекта Абая, в горной и предгорной местности, а также о планах по обновлению инженерной инфраструктуры.

    Ерболат Досаев сообщил, что выделены средства на решение острых социально значимых проблем, в том числе на приобретение жилья для работающей молодежи в рамках программы «Алматы жастары», повышение качества питания в медико-социальных учреждениях, обеспечение бесплатными лекарственными средствами по редким заболеваниям, финансирование спортивных секций и творческих кружков для детей.

    По итогам встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию города Алматы и повышению уровня жизни его жителей.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Алматы Акорда Акимат Экономика Ерболат Досаев
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