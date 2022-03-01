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    Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»

    1 Марта 2022, 11:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал переименование партии Nur Otan в «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В переводе слово аманат означает завет предков, наказ будущим поколениям. Аманат - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории, культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности и общего национального единства. Бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки. Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями. Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время внеочередного съезда партии.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Нур Отан Политические партии Политические реформы Политика Съезд партии Аманат
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