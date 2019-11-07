Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в Омске

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в ходе двухсторонней встречи в Омске отметили важность проведения Форумов межрегионального сотрудничества в развитии отношений государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря усилиям нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева и вашим, этот механизм был запущен на полную мощь и проявил себя с самой лучшей стороны как эффективный инструмент взаимодействия на региональном уровне. Крайне важно и очень показательно, что объем торговли между регионами наших стран превысил 10% всего объема торговли и этот показатель растет», - отметил Президент РК.

Глава государства добавил, что достигнуты большие успехи в области промышленной кооперации, в сотрудничестве в области сельского хозяйства.

«С моей стороны будут предприниматься все усилия, чтобы достичь еще больших результатов. Форум межрегионального сотрудничества является очень эффективным, плодотворным, конечно, нужно прилагать все усилия, чтобы развивать его в дальнейшем», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Форум межрегионального сотрудничества – традиционное мероприятие, которое связывает регионы Казахстана и России.

«В 2003 году именно в Омске эти мероприятия и начались. В этом смысле есть определенный символизм сегодняшней встречи. Отношения между нашими странами развиваются успешно. В прошлом году свыше 14% был рост оборота. Продолжают расти инвестиции. У нас будет сейчас возможность еще об этом поговорить. Мы встречаемся регулярно. Тем не менее, всегда есть темы, которые требуют нашего особого внимания», - сказал В.Путин.

Напомним, в Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы приграничного сотрудничества».