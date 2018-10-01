Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями Генсека ООН и Ватикана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий председатель Сената Парламента, руководитель Секретариата Съезда Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Насиром Абдулазизом Аль-Насером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Специального представителя Генерального секретаря ООН за постоянную поддержку Астанинского форума, в частности, за содействие в организации в апреле этого года в ООН встречи Совета Безопасности по формуле Аррии, в рамках которой состоялась презентация целей и концепции Съезда.

К. Токаев сообщил собеседнику о предстоящем создании Центра Президента Н. Назарбаева по диалогу конфессий и цивилизаций на базе существующих организаций. Центр, как планируется, станет важным инструментом в деле продвижения целей и задач Астанинского саммита религиозных лидеров на международной арене и институционализации форума.

Н. Аль-Насер поддержал данную инициативу, а также проинформировал главу Сената о подготовке к Глобальному форуму Альянса цивилизаций, который пройдет в ноябре в Нью-Йорке на тему «Приверженность диалогу: партнерство для превентивных мер и поддержания мира».

В беседе с заведующим отделом по связям с исламом Папского совета по межрелигиозному диалогу Святого Престола монсеньором Халедом Акаше К. Токаев высоко оценил деятельность Римско-католической церкви по поддержанию мира и солидарности, развитию диалога между цивилизациями и религиями, выразил признательность за поддержку Астанинского форума.

По его словам, «отношения между Казахстаном и Ватиканом являются примером конструктивного взаимодействия, основанного на полном взаимопонимании и доверии». Спикер Сената отметил вклад казахстанских католиков в укрепление мира и согласия в нашей стране.

Х. Акаше высказал интерес к деятельности создаваемого Центра Президента Н. Назарбаева по диалогу конфессий и цивилизаций, п

одчеркнув, что Ватикан полностью разделяет высокие идеи Съезда лидеров мировых и традиционных религий.