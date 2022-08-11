Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом

    11 Августа 2022 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с Председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдуллой Шахидом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя Абдуллу Шахида, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита с точки зрения дальнейшего расширения взаимодействия между Казахстаном и ООН.

    Президент подчеркнул исключительную роль всемирной организации в содействии глобальному миру, безопасности и устойчивому развитию. Он также высоко оценил активную деятельность Абдуллы Шахида на посту Председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

    — 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН — уникальная возможность для лидеров собраться вместе в конструктивной атмосфере для того, чтобы предложить самые востребованные всем человечеством решения. Мы ценим ваш вклад в успешное проведение этого важного мероприятия, — заявил Глава нашего государства.

    В свою очередь Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что это его первый визит в Казахстан и Центральную Азию. Он высоко оценил уровень многопланового партнерства между нашей страной и ООН за 30-летний период, а также реализуемые под руководством лидера Казахстана масштабные реформы и итоги недавнего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

    По словам Абдуллы Шахида, осуществляемые реформы позволят вывести на новый уровень защиту прав человека и развитие гражданского общества в Казахстане

    Касым-Жомарт Токаев проинформировал гостя о том, что 13-15 сентября состоится Седьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Президент высказал признательность Организации Объединенных Наций за последовательную поддержку этого форума.

    Абдулла Шахид назвал форум глав мировых и традиционных религий важной площадкой и высоко оценил уровень Съезда. По его словам, во многих странах мира непонимание служит причиной дискриминации людей из-за их убеждений. Поэтому Председатель Генассамблеи ООН выразил уверенность в том, что продвижение духовными лидерами мира во всем мире станет ключевым месседжем предстоящего мероприятия.


    Фото: akorda.kz
    #ООН #Президент Казахстана #Акорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комиссия рассмотрела 25 работ претендентов на госпремию имени Абая
    Количество оправдательных приговоров по тяжким преступлениям увеличилось в 7 раз в РК
    Президент РК проведет встречу с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН
    Президент внес дополнение в Указ о введении моратория на проверки
    Популярное
    1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
    3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
    4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау